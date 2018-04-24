24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе зацепер сломал ногу при прыжке с поезда, сообщили БЕЛТА в МВД.

Дежурная по станции Колодищи 23 апреля около 20.00 заметила двух парней на хвостовом вагоне товарного поезда Минск-Орша. Об этом женщина сообщила машинисту и позвонила в милицию. "Когда состав начал тормозить, зацеперы спрыгнули с него. В итоге 19-летний минчанин серьезно травмировался. В больнице у него диагностировали переломы бедра и лодыжки, большую гематому и рваную рану стопы. Сейчас устанавливается, каким образом парень получил эти повреждения - попав под поезд или при падении на землю", - рассказал заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо.

Милиция нашла и второго парня - 20-летнего минчанина, который смог убежать с места происшествия. На него составлен административный протокол по ч.1 ст.18.4 КоАП (нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта), что предусматривает штраф до 3 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br24,5). После выписки из больницы к административной ответственности будет привлечен и пострадавший парень.-0-