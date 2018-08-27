В Могилеве начинается суд по делу о гибели двух детей в недострое

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева сегодня начнет разбирательство дела о гибели двух детей в ноябре 2017 года под рухнувшей плитой в недостроенном здании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе областного суда.
Начальник управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома обвиняется в совершении преступления по ст.428 Уголовного кодекса Беларуси "Служебная халатность".
Днем 1 ноября 2017 года в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию. Он умер от полученных травм 13 ноября в больнице.-0-
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