В Могилевской области с начала года возбудили 15 уголовных дел против хакеров-вымогателей

30 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области с начала года возбудили 15 уголовных дел по фактам блокирования компьютерной информации с последующим требованием за ее расшифровку денежных средств, в том числе в криптовалюте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

Так, в Горках возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое в августе отправило электронное письмо с файлом, содержащим вредоносную компьютерную программу, на принадлежащий одной из местных организаций почтовый ящик. Вредонос после его открытия заблокировал работу персонального компьютера, произведя шифрование информации, которая находилась на электронном носителе. За расшифровку злоумышленники потребовали биткоины (криптовалюту). Подобный случай произошел и в областном центре.

Для взлома злоумышленники используют слабости в паролях доступа, используемых сотрудниками, либо отправляют на электронный адрес организаций письма, которые маскируют под служебные документы и содержат вредоносный исполняемый код, позволяющий получить несанкционированный доступ. После шифрования файлов, расшифровать их без наличия соответствующего ключа практически невозможно.

"В большинстве случаев у пользователя всего два варианта, и оба довольно неприятные - либо заплатить выкуп, либо начисто отформатировать диск, тем самым заодно с вирусом стерев вообще все", - отметили в УВД.

Как правило, злоумышленники оставляют документы с инструкциями по дальнейшим действиям, в которых сообщают контактную информацию - адрес электронной почты. Во время общения по электронной почте они сообщают реквизиты платежных систем, чаще всего это российские системы с довольно высокой степенью анонимности. Владельцы заблокированной информации даже после оплаты остаются заложниками доброй воли злоумышленников, ведь никаких гарантий того, что те сообщат ключ расшифровки, нет.

"Платить либо не платить в каждой ситуации решать самим владельцам информации, однако мы советуем по каждому такому факту обращаться в районные отделы милиции либо областной отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. А лучшим средством борьбы с "цифровым шантажом" является соблюдение простых правил информационной безопасности: используйте сложные пароли, создавайте резервные копии важной информации на другие носители, не запускайте на компьютерах файлы, полученные из неизвестных источников", - посоветовали в УВД.-0-