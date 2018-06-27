В Дрогичинском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир микроавтобуса

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в аварии пострадали женщина-водитель и 16-летняя пассажирка микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июня около 10.35 на автодороге М10. По предварительной версии, 28-летний брестчанин ехал на автомобиле ГАЗ в сторону Кобрина. На 513-м км дороги мужчина отвлекся от управления и столкнулся с движущимся попутно автомобилем "Фольксваген Каравелла" под управлением 39-летней жительницы деревни Сукачи Дрогичинского района, которая в этот момент поворачивала влево и пропускала встречный транспорт.

В результате аварии водитель микроавтобуса и 16-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Дрогичинскую райбольницу.

ГАИ проводит проверку. Сообщается, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.-0-