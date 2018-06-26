В Несвижском районе пьяный водитель вылетел в кювет, погибла пассажирка

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Несвижском районе вылетел в кювет, погибла пассажирка, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
ДТП произошло 25 июня вблизи деревни Затурья после 21.00. "Житель деревни Сейловичи, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной "Рено", съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибла ехавшая с ним жительница деревни Плотница Столинского района", - рассказали в МВД. Еще один пассажир, житель Солигорска, помещен в больницу.-0-
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