В Несвижском районе пьяный водитель вылетел в кювет, погибла пассажирка

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Несвижском районе вылетел в кювет, погибла пассажирка, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

ДТП произошло 25 июня вблизи деревни Затурья после 21.00. "Житель деревни Сейловичи, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной "Рено", съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибла ехавшая с ним жительница деревни Плотница Столинского района", - рассказали в МВД. Еще один пассажир, житель Солигорска, помещен в больницу.-0-