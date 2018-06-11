В Октябрьском пятилетний мальчик попал под колеса микроавтобуса

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском пятилетний мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса микроавтобуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 8 июня 39-летний водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" двигался по улице Советской городского поселка. В этот момент проезжую часть вне пешеходного перехода перебегал пятилетний мальчик. К сожалению, наезда не удалось избежать.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в райбольницу и после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.-0-