В Октябрьском пятилетний мальчик попал под колеса микроавтобуса

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском пятилетний мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса микроавтобуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Вечером 8 июня 39-летний водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" двигался по улице Советской городского поселка. В этот момент проезжую часть вне пешеходного перехода перебегал пятилетний мальчик. К сожалению, наезда не удалось избежать.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в райбольницу и после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.-0-
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