В Оршанском районе задержан автомобиль с двумя тысячами бутылок нелегальной водки

20 ноября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Нелегальный груз из 2 тыс. бутылок водки задержан в Оршанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Сотрудники ОГАИ и ОБЭП Оршанского РОВД вечером 18 ноября на автодороге Брест - Минск - граница России возле деревни Высокое остановили машину "Мерседес-Бенц 407". В автомобиле, которым управлял россиянин, перевозилось 2 тыс. бутылок водки (1 тыс. л) российского производства. Стоимость нелегального груза около Br10 тыс. Составлен административный протокол. -0-
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