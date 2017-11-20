В Оршанском районе задержан автомобиль с двумя тысячами бутылок нелегальной водки

20 ноября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Нелегальный груз из 2 тыс. бутылок водки задержан в Оршанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники ОГАИ и ОБЭП Оршанского РОВД вечером 18 ноября на автодороге Брест - Минск - граница России возле деревни Высокое остановили машину "Мерседес-Бенц 407". В автомобиле, которым управлял россиянин, перевозилось 2 тыс. бутылок водки (1 тыс. л) российского производства. Стоимость нелегального груза около Br10 тыс. Составлен административный протокол. -0-