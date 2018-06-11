В Пинском районе уснувшая водитель легковушки сбила парня на тротуаре

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе уснувшая водитель легковушки выехала на тротуар и сбила 18-летнего пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 10 июня на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной версии, 36-летняя пинчанка на автомобиле "Мазда" около 5.50 проезжала деревню Галево. Во время движения она заснула за рулем, выехала на встречную полосу, затем на пешеходную дорожку, где сбила 18-летнего жителя деревни Вишевичи.

В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил телесные повреждения. Он госпитализирован в травматологическое отделение Пинской центральной больницы.

Проводится проверка. Установлено, что техосмотр у "Мазды" отсутствует.-0-