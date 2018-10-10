В Полоцке задержали педофила

10 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке задержали 26-летнего педофила, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В милицию 3 октября обратилась мама мальчика 2005 года рождения. Она рассказала, что ее настораживает дружба сына со взрослым мужчиной. Последний регулярно играл с мальчиком и другими ребятами в футбол во дворе, что породило определенные опасения.

Правоохранители провели проверку. "Во время оперативных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что полочанин совершал действия сексуального характера с несовершеннолетним. В настоящее время идет следствие, во время которого будет установлено, есть ли другие пострадавшие", - пояснила Ольга Шкуратова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.168 УК. Он ранее судим, но не за подобные действия.-0-