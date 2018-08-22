22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе поезд сбил пенсионера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В районе станции Сосница 21 августа грузовой поезд сбил переходившего пути в неустановленном месте 89-летнего мужчину. С травмами головы его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Полоцка.-0-