22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе поезд сбил пенсионера, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
В районе станции Сосница 21 августа грузовой поезд сбил переходившего пути в неустановленном месте 89-летнего мужчину. С травмами головы его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Полоцка.-0-
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