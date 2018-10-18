В Пуховичском районе легковушка въехала в дерево: спасатели деблокировали водителя

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе "Фольксваген Поло" въехал в дерево: спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел возле деревни Караваево. В результате водитель оказался заблокированным в автомобиле. "Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 17 октября около 20.00. Спасатели, прибывшие на место аварии, при помощи специального инструмента деблокировали водителя 1972 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.-0-