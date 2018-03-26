26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе лишенный прав водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Установлено, что 47-летний водитель "Фольксвагена", лишенный права управления транспортным средством, двигался по автодороге Комсомольск-Околица. Из-за неправильно выбранной скорости движения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на 17-летнего пешехода. Подросток двигался по левому краю проезжей части навстречу движению транспорта и был обозначен световозвращающим элементом.
С места происшествия водитель скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан.
Несовершеннолетний с телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Речицкой центральной райбольницы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.406 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.945 BYN
|1.949 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.4 BYN
|3.417 BYN