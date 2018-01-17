В Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, погибли три человека

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, в аварии погибли женщина и двое мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сообщение о ДТП поступило сегодня в 14.10. На трассе граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин столкнулись автомобиль "Шкода" и МАЗ, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.
В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-
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