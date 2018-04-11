В результате ДТП в Псковской области госпитализированы шесть граждан Беларуси

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В результате произошедшего сегодня ДТП в Псковской области госпитализированы шесть граждан Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе регионального управления МВД.
"Около 5 часов утра на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили травмы различной степени тяжести, - отметили в пресс-службе. - По предварительной информации, водитель трактора "Вольво" при развороте не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной "Мерседес".
В микроавтобусе находились девять граждан Беларуси. Шесть пассажиров госпитализированы в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицией принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Беларуси", - добавили в пресс-службе.-0-
Фото Управления МВД России по Псковской области.
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