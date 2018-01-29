29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ДТП в Калужской области пострадал гражданин Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в России со ссылкой на информацию Управления МВД России по региону.

По данным правоохранителей, авария произошла в ночь на 29 января на 233-м километре трассы М3 "Украина" в Мещовском районе. В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Passat погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Госпитализированы оба водителя и три пассажира Volkswagen Passat. Среди госпитализированных - гражданин Беларуси 1978 года рождения. Он с переломом лопатки находится в Центральной районной больнице Сухиничского района, ему оказывается медицинская помощь. В числе погибших граждан Беларуси нет.

В посольстве отметили, что данная информация носит предварительный характер, она будет уточняться. Сотрудники консульского отдела диппредставительства выясняют все обстоятельства произошедшего и находятся в постоянном контакте с российскими компетентными органами.

По сведениям некоторых СМИ, автомобиль Volkswagen Passat имел белорусскую регистрацию.-0-