29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ДТП в Калужской области пострадал гражданин Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в России со ссылкой на информацию Управления МВД России по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла в ночь на 29 января на 233-м километре трассы М3 "Украина" в Мещовском районе. В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Passat погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Госпитализированы оба водителя и три пассажира Volkswagen Passat. Среди госпитализированных - гражданин Беларуси 1978 года рождения. Он с переломом лопатки находится в Центральной районной больнице Сухиничского района, ему оказывается медицинская помощь. В числе погибших граждан Беларуси нет.
В посольстве отметили, что данная информация носит предварительный характер, она будет уточняться. Сотрудники консульского отдела диппредставительства выясняют все обстоятельства произошедшего и находятся в постоянном контакте с российскими компетентными органами.
По сведениям некоторых СМИ, автомобиль Volkswagen Passat имел белорусскую регистрацию.-0-
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