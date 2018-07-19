В Рогачевском районе подросток погиб в бане

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего в бане в деревне Красница Рогачевского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла 14 июля. Предварительно установлено, что парень 2001 года рождения пошел мыться в баню, где подогревал воду с использованием электрического кипятильника. Через какое-то время отец юноши решил проверить, почему сын долго не возвращается, и обнаружил его без признаков жизни.

При осмотре тела парня были обнаружены следы термического воздействия (предположительно, поражение электрическим током). Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят проверку.-0-

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