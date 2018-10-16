В Россонском районе мужчина убил сожительницу и покончил с собой

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе мужчина подозревается в убийстве сожительницы, после которого он покончил с собой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В одной из деревень Россонского района 13 октября соседка обнаружила тела мужчины и женщины. Со слов односельчан, периодически между ними возникали конфликты на бытовой почве. Мужчина время от времени бил женщину, но она отказывалась привлекать его к ответственности. По предварительной версии, в тот день он избил ее до смерти, а потом покончил с собой в хозпостройке во дворе.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК.

Расследование продолжается.-0-