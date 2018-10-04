Гомельчанин до смерти избил свою сожительницу из ревности

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 34-летней женщины в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления обвиняется 39-летний житель областного центра. По данным следствия, с 27 на 28 июня текущего года в его квартире разгорелся конфликт. На почве ревности мужчина нанес сожительнице многочисленные удары руками, от которых женщина скончалась.

"Установлено, что ранее гомельчанин неоднократно применял насилие в отношении женщины. Так, за несколько дней до убийства в подъезде дома и в квартире мужчина нанес ей множество ударов", - рассказала официальный представитель. По версии следствия, эти преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее гомельчанин привлекался к уголовной ответственности за кражу и систематическое избиение своей матери. Страдает синдромом зависимости от алкоголя. По данным следствия, злоупотребляла спиртными напитками и его сожительница.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.154 УК (истязание, совершенное лицом, ранее судимым за аналогичное преступление), п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных специалистами УГКСЭ по Гомельской области.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, Гомельским городским отделом СК выявлены недостатки в профилактической работе с ранее судимым гомельчанином. В адрес субъекта профилактики внесено соответствующее представление.-0-

Фото УСК по Гомельской области