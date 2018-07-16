В Сенненском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки опрокинулся автомобиль, погиб ребенок

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе из-за выбежавшей собаки опрокинулся автомобиль, погиб ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла 14 июля около 8.40 вблизи деревни Задорожье. На 27-м км автодороги Р-25 Витебск - Сенно - Толочин под колеса автомобиля "Опель Зафира" под управлением 29-летнего водителя внезапно выбежала собака. После наезда не нее водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и ехавшие с ним жена 1989 года рождения, теща 1969 года рождения и 9-летний сын с травмами различной степени тяжести были помещены в больницу, где мальчик в 11.50 скончался. Все жители города Сенно.-0-