24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шклове трактор снес крышу легковушки, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 23 апреля в 20.00. "Водитель ВАЗа ехал в сторону районной больницы. На закруглении дороги он столкнулся с культиватором, выступающим за габариты трактора, который двигался во встречном направлении. В результате легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в остановившийся "Фиат Пунто", - рассказали в ГАИ.

Водитель ВАЗа с травмами был доставлен в больницу. Проводится проверка.-0-