В Бресте автобус на переходе сбил пенсионерку

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла 23 апреля около 10.00 на перекрестке в центре города. Автобус "Сетра 315", за рулем которого находился 59-летний местный житель, поворачивал с улицы Советская на проспект Машерова. Водитель совершал маневр на разрешающий сигнал светофора. Проезжая через пешеходный переход, автобус сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть также на зеленый свет.
В результате ДТП пожилая женщина получила тяжелые травмы. Она госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи.
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