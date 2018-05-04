4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке в реке утонула девушка, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что на реке Случь в Слуцке тонет человек, поступило сегодня ночью. Когда спасатели приехали, выяснилось, что девушку 2000 года рождения спасли местные жители. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Слуцкую ЦРБ. Она рассказала, что в воде находилась еще одна девушка.

Работники Солигорского ОСВОДа ведут поиски утонувшей.-0-