4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке в реке утонула девушка, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что на реке Случь в Слуцке тонет человек, поступило сегодня ночью. Когда спасатели приехали, выяснилось, что девушку 2000 года рождения спасли местные жители. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Слуцкую ЦРБ. Она рассказала, что в воде находилась еще одна девушка.
Работники Солигорского ОСВОДа ведут поиски утонувшей.-0-
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