В Сморгонском районе многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семья с шестью детьми в Сморгонском районе спаслась из горящего дома благодаря пожарному извещателю, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 24 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кушляны. "Выяснилось, что здесь проживает семья с шестью детьми, старшему из которых 12 лет. Как рассказали сами хозяева, ближе к вечеру они растопили котел. Около восьми часов топку прекратили и отправились спать. Разбудил их звук сработавшего пожарного извещателя", - рассказали в областном управлении МЧС.

На борьбу с огнем ушло около получаса. В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Предположительно, возгорание произошло из-за трещины в дымоходе.

В этой связи специалисты советуют содержать печное отопление согласно нормам и правилам пожарной безопасности. Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциями нужно оставлять воздушный промежуток, так называемую отступку. Во-вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу, рекомендуется побелить его известковым раствором - на белом фоне лучше просматриваются трещины. Чтобы избежать их образование в кладке, в период отопительного сезона необходимо регулярно очищать дымоход от сажи. В-третьих, печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, на деревянном полу необходимо прибить перед топкой металлический лист размерами не менее 50х70 см. Отремонтировать печь следует заранее, до начала отопительного сезона. Эту работу лучше доверить профессионалам.-0-