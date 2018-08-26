26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе в ДТП пострадал 11-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа около 15.45 на автодороге Вишнево - Рацевичи в Сморгонском районе. По предварительной информации, жительница Минской области, управляя автомобилем "Рено Шафран", съехала в правый по ходу движению кювет и ударилась в придорожное дерево.

Находившийся на заднем сидении в бустере 11-летний мальчик был пристегнут, однако удар пришелся в его сторону, в результате чего он получил травму головы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-