В Светлогорске горел склад дров

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске ликвидирован пожар в складском здании, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре складского здания в райцентре 17 июня в 21.06. К моменту их прибытия горела кровля кирпичного одноэтажного здания, используемого как склад для дров.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля строения, повреждено 200 куб.м дров. Собственником здания является индивидуальный предприниматель.

Причина произошедшего устанавливается.-0-