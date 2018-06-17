17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе горел кормоуборочный комбайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Возгорание комбайна произошло 16 июня около 8.50 при проведении сельскохозяйственных работа в поле возле деревни Крейванцы. В результате огнем уничтожено оборудование моторного отсека и колеса, повреждены кабина и лакокрасочное покрытие.

Предполагаемая причина пожара - неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).-0-