17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме в деревне Ханчицы поступило около 2.00 17 октября: один из жильцов почувствовал едкий запах гари. На место прибыли расчеты спасателей. В квартире на втором этаже было плотное задымление. "На кровати в жилой комнате бойцы МЧС обнаружили в бессознательном состоянии хозяина. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не привели к желаемому результату, медики констатировали смерть", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Выяснилось, что погибший 1974 года рождения проживал один, работал на местном сельхозпредприятии. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается, основная версия - неосторожность при курении.

В МЧС обратили внимание, что в квартире, где произошел пожар, был установлен автономный пожарный извещатель, мужчина приобрел его в 2012 году. Однако в устройстве не было батарейки, и оно не просигнализировало об опасности.

Автономный пожарный извещатель реагирует на задымление, подавая мощный звуковой сигнал, услышать который может не только спящий человек, но и соседи. С начала года в регионе зафиксировано 8 фактов положительной сработки АПИ, в результате чего спасены 17 человек, из них 9 детей.-0-