14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска нашли снаряд времен ВОВ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.
Снаряд сегодня утром при строительных работах обнаружили в районе пересечения ул.Комсомольской с ул.Революционной. "На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск. Был извлечен советский 76 мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Больше никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Боеприпас вывезен и будет уничтожен", - проинформировали в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.39 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.004 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.23 BYN
|3.243 BYN