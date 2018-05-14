14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска нашли снаряд времен ВОВ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

Снаряд сегодня утром при строительных работах обнаружили в районе пересечения ул.Комсомольской с ул.Революционной. "На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск. Был извлечен советский 76 мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Больше никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Боеприпас вывезен и будет уничтожен", - проинформировали в пресс-службе.-0-