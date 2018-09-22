В Верхнедвинском районе в ДТП с поездом погиб отец, сын лишился ноги

22 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе при столкновении мотоцикла с поездом водитель погиб, пассажир лишился ноги, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 22 сентября в 17.10 возле деревни Мартиново. Отец с сыном на мотоцикле ехали к бабушке. Примерно за 40 м до железнодорожного переезда водитель, видя, что не успевает переехать, начинает тормозить и съезжает на правую обочину,

где сбивает последний оградительный столбик переезда. Родственники врезаются в движущейся состав грузового поезда. В результате ДТП водитель скончался на месте, у его 14-летнего сына оторвало левую ногу, он также получил ушибы. Парня доставили в реанимационное отделение Верхнедвинской больницы.

Машинист поезда не заметил столкновения и поехал дальше по маршруту. У водителя мотоцикла взяты необходимые биоанализы для выяснения его состояния в момент ДТП. Милицию вызвали очевидцы.

Отец и сын ехали в шлемах, на мотоцикл имелись все необходимые документы.

По факту аварии проводится проверка.-0-