27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верховном суде идут допросы по делу об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопросы гособвинителя и адвоката ответил, в частности, сын убитой женщины. У него уточнялись в том числе некоторые обстоятельства личной жизни матери, детали, связанные со строительством, планировкой дома, где впоследствии обнаружили ее тело.

В присутствии молодого человека зачитываются показания, данные им в 2009 году в качестве свидетеля, которые он подтверждает.

Верховный суд Беларуси сегодня начал судебное разбирательство по названному уголовному делу. В совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.139, ч.1 ст.205, ч.1 ст.14, ч.3 ст.218, ст.378 УК, обвиняется Юрий Иванов.

Уголовное дело по обвинению Иванова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, п.6 ч.2 ст.139 УК, поступило в Могилевский областной суд 17 августа 2009 года. По приговору судебной коллегии по уголовным делам Могилевского облсуда от 22 февраля 2010 года мужчина был признан невиновным и оправдан за недоказанностью участия в совершении преступлений. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 11 мая 2010 года приговор оставлен без изменения, а кассационная жалоба потерпевших и кассационный протест без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 17 ноября 2017 года приговор судебной коллегии по уголовным делам Могилевского облсуда и определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в отношении Иванова отменен по вновь открывшимся обстоятельствам. Уголовное дело было передано прокурору для нового предварительного расследования.

Об этом уголовном деле Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в феврале нынешнего года на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. По словам главы государства, к нему обратились простые люди - отец убитой дочери, который сомневался в результатах следствия. После изучения материалов была дана команда прокурору и председателю КГБ расследовать уголовное дело чего бы это ни стоило. Преступника нашли в России, привезли в Минск. Снова возбудили уголовное дело, начали расследовать.-0-