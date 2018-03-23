Несовершеннолетний житель Вороново приговорен к 10 годам колонии за убийство матери самодельной саблей

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За убийство матери самодельной саблей несовершеннолетний житель Вороново приговорен к 10 годам колонии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель.
Прокуратура Гродненской области в суде Вороновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя райцентра 2000 года рождения.
Судом установлено, что 11 сентября прошлого года молодой человек во время ссоры нанес матери четыре удара самодельной саблей. После он попытался скрыть следы преступления и спрятал тело в кустарнике вблизи озера в Вороново. 25 сентября труп обнаружили сотрудники милиции.
"В судебном заседании несовершеннолетний свою вину в совершенном убийстве признал полностью", - отметила Татьяна Вербель. Суд признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.-0-
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