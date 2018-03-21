В Витебске 91-летняя женщина попала под трамвай

21 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебские следователи ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором тяжело травмирована 91-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел Следственного комитета занимается уголовным делом о ДТП в Витебске (возбуждено по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса), в котором пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения. По данным следствия, авария случилась 20 февраля около полудня. Трамвай двигался по маршруту №7 по проспекту Фрунзе со стороны улицы Смоленской в направлении улицы Лазо в Витебске. ДТП произошло в районе пересечения с улицей Терешковой. Женщину сбил трамвай, когда проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. Им управлял 62-летний мужчина.

В результате происшествия 91-летней женщине причинены тяжкие телесные повреждения - она доставлена в больницу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

С целью установления всех обстоятельств аварии следователи просят граждан, которые стали свидетелями происшествия, сообщить об этом по телефону Витебского ГОСК +375 29 819 26 28.

Правоохранители напоминают пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора.-0-