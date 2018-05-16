В Витебске бизнесмен недоплатил налогов на Br91 тыс.

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске бизнесмен недоплатил крупную сумму налогов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) возбуждено в отношении руководителя известной в областном центре сети магазинов, осуществляющей оптовую и розничную торговлю одеждой, автомобильными шинами и аккумуляторами. Противоправная деятельность бизнесмена пресечена совместными действиями областных ведомств УДФР и КГБ.

По указанию директора с 2012 по 2017 год в бухгалтерском учете отражались фиктивные документы по сделкам с лжепредпринимательскими структурами и организациями-нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Фактически же товар по таким документам предприятие не получало.

"Тем самым налогоплательщик увеличивал затраты предприятия, но при этом занижал налоговую базу для исчисления налога на прибыль. Сумма недоплаченных налогов составила Br91 тыс.", - констатировал Андрей Лемнев.

В настоящее время руководитель предприятия находится под подпиской о невыезде. Принимаются меры по возмещению причиненного вреда.-0-