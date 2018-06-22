В Витебске бывшего главбуха отдела горисполкома приговорили к 4 годам колонии

22 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске бывшему главному бухгалтеру отдела образования, спорта и туризма горисполкома назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права занимать определенные должности на 5 лет, с конфискацией имущества. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева.

Будучи главным бухгалтером и используя служебные полномочия, женщина организовала составление и подписание штатных расписаний с дополнительными ставками бухгалтеров и экономистов за счет средств, которые поступали от деятельности шести подчиненных отделу учреждений образования и организаций физической культуры. В дальнейшем она говорила составлять приказы о премировании за счет внебюджетных средств работников централизованной бухгалтерии и подписывала их у руководства отдела.

"С июля 2013 года по апрель 2017 года отделу образования, спорта и туризма, государственным учреждениям образования и организациям физической культуры был причинен ущерб в сумме более Br44 тыс. Эти деньги бюджетные организации получили как прибыль от своей деятельности и могли их использовать на материальное стимулирование сотрудников и укрепление материально-технической базы", - пояснила Кристина Матвеева.

Кроме того, главный бухгалтер более трех лет давала незаконные указания подчиненным включать ее в приказы о премировании за счет внебюджетных средств и в приказы о премировании совместно с руководителями подчиненных учреждений. Предоставляя эти приказы на подпись руководству отдела, похитила денежные средства в общей сумме Br8,8 тыс.

Во время следствия установили еще один факт преступной деятельности: осенью 2015 года обвиняемая заменила первый лист в шести договорах об оказании услуг между отделом образования и подчиненными учреждениями, которые носили безвозмездный характер. В итоге в договорах появился новый пункт о том, что услуги централизованной бухгалтерии дополнительно оплачиваются из внебюджетных средств.

"Все эти факты были установлены во время плановой проверки главного управления Министерства финансов по Витебской области", - отметила помощник прокурора.

Женщину признали виновной в совершении преступлений по ч.3 ст.424, ч.3 ст.210 и ч.1 ст.427 УК Беларуси. Обвиняемая вину не признала.

Приговор вступил в законную силу.-0-