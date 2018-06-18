Завлабораторией ветстанции в Новогрудском районе подозревается в получении взяток

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В получении взяток подозревается завлабораторией ветстанции в Новогрудском районе. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Новогрудского района уголовное дело по обвинению заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Новогрудской районной ветеринарной станции в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями.

Обвиняемый с октября 2017 по февраль 2018 года за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, принимал от физлиц и индивидуальных предпринимателей продукты и деньги.

"За незаконное материальное вознаграждение мужчина выдавал разрешения на продажу населению продуктов животного происхождения без проведения предубойного осмотра животных, обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, клеймения мяса и мясных продуктов. А также разрешения на реализацию рыбной, мясной продукции и полуфабрикатов при отсутствии необходимых ветеринарных документов", - говорится в сообщении прокуратуры. При этом он не принимал мер к изъятию из оборота не соответствовавшей стандартам продукции, привлечению к ответственности нарушителей ветеринарно-санитарных правил.

Установлено 20 эпизодов противоправной деятельности должностного лица. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-