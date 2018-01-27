27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка снесла дверь торгового центра в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Инцидент произошел сегодня около полуночи возле одного из торговых центров областного центра. Женщина-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением. Она наскочила на ограждающую полусферу, затем начала съезжать. После слишком сильного нажатия на педаль газа автомобиль резко соскочил с полусферы, в результате чего заехал в дверь магазина. Водитель также снесла знак пешеходного перехода.

Сотрудники на месте оформили ДТП. Виновница заплатила штраф. Что касается возмещения ущерба, ей предстоит самой разбираться с магазином.-0-