В Витебске ночью горел магазин

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ночью 18 августа горело складское помещение магазина "Веста", сообщили БЕЛТА областном управлении МЧС.

О пожаре в магазине по ул. 9-й Социалистической стало известно под утро, когда поступило сообщение о сработке сигнализации. Возгорание произошло в помещении склада торгового объекта ОАО "Веста": повреждены холодильная камера, напольные весы, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 5 пожаров, в трех случаях горели частные бани - в Орше, деревне Межево Оршанского района и деревне Черноручье-2 Полоцкого района. А также в Витебске произошел пожар электрощитовой на лестничной клетке дома по ул. Локомотивной д. 7. Обошлось без пострадавших. Причины всех перечисленных возгораний устанавливаются.-0-