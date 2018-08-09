В Витебске спасли засыпанного грунтом рабочего

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске из траншеи извлекли засыпанного грунтом рабочего, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение об обрушении грунта при проведении земляных работ по проспекту Фрунзе в Витебске поступило сегодня спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи. По приезду на место было установлено, что при замене трубопровода холодного водоснабжения рабочего засыпало грунтом. Сотрудники МЧС извлекли работника из-под завала и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в областную клиническую больницу.-0-