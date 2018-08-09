В Витебске спасли засыпанного грунтом рабочего

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске из траншеи извлекли засыпанного грунтом рабочего, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение об обрушении грунта при проведении земляных работ по проспекту Фрунзе в Витебске поступило сегодня спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи. По приезду на место было установлено, что при замене трубопровода холодного водоснабжения рабочего засыпало грунтом. Сотрудники МЧС извлекли работника из-под завала и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в областную клиническую больницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN