31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе опрокинулся груженный зерном МАЗ, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
На автодороге Р151 30 июля около 20.00 вблизи деревни Зайцево Витебского района водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, груженным зерном, не справился с управлением, съехал в кювет, грузовик опрокинулся. Водителя доставили в Витебскую больницу скорой медицинской помощи для осмотра. После оценки состояния здоровья специалисты молодого человека отпустили.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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