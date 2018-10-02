2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске водитель сбила на переходе женщину с дочкой и "забыла" рассказать об этом инспекторам, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 1 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Жолудева. "Фольксваген" левым крылом зацепил женщину с дочерью. "Девочка не пострадала, а ее мама (женщина 1976 года рождения) ударилась головой", - рассказали в ГАИ.
Инспекторы акцентировали внимание на неправильном поведении водителя "Фольксвагена". 48-летняя водитель не стала сообщать в милицию о ДТП и самостоятельно отвезла пострадавших в больницу. За то, что она покинула место аварии, ей грозит лишение водительского удостоверения.-0-
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