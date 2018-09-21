В Жлобине вынесли приговор экс-директору ДЮСШ за трудоустройство фиктивного работника

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района приговорил бывшего руководителя Жлобинской районной детско-юношеской спортивной школы к 3 годам лишения свободы с отсрочкой за мошенничество и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облсуда.
В отношении обвиняемого применена отсрочка исполнения наказания на срок 2 года. В течение этого времени он обязан, в частности, не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за его поведением, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района места жительства.
Кроме того, у обвиняемого конфискуют имущество. Его лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Занимая пост директора ДЮСШ (впоследствии работал методистом этого учреждения), мужчина фиктивно трудоустраивал работника на различные должности в течение нескольких лет. Реально работы никем не выполнялись, но зарплата исправно поступала в карман руководителю. Как результат, из бюджета необоснованно выплачено около Br12 тыс.-0-
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