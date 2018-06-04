4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в ДТП под Борисовом, работники МЧС спасли пассажирку. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о ДТП поступило в МЧС 3 июня в 14.45. "Легковые "Фольксваген Пассат Б5" и "Опель Корса" столкнулись около деревни Полелюм Борисовского района. Спасатели деблокировали из "Опеля" 32-летнюю пассажирку. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована бригадой скорой помощи", - проинформировали в управлении.
Водитель "Опеля" погиб. Находившийся за рулем "Фольксвагена" мужчина не пострадал.-0-
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