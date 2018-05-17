Велосипедист из Германии нарушил белорусско-польскую границу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Германии на велосипеде нарушил белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Инцидент произошел 15 мая в Каменецком районе (Брестская область). "В 5 м от белорусско-польской границы брестские пограничники задержали неизвестного мужчину, который пересек границу на велосипеде. Он представился 43-летним гражданином Германии. При себе из документов у иностранца была только карта медицинского страхования", - рассказали в Госпогранкомитете.
Мужчина пояснил, что на велосипеде он направлялся в Грузию. Маршрут себе из Германии он проложил через Польшу и Беларусь.
Иностранец был задержан до установления личности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.356 BYN
|2.363 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.218 BYN
|3.23 BYN