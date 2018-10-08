Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Мозырском районе

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе в аварии погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 7 октября примерно в 12.45. Предварительно установлено, что 38-летний водитель "Лады" на автодороге Слобода - Каменка - Гостов наехал на двигавшегося во встречном направлении 66-летнего велосипедиста, который поворачивал с обочины.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.-0-