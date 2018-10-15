Велосипедист погиб под колесами легковушки в Борисовском районе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла вечером 13 октября на 39-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады. "Водитель Audi A6 - 73-летний борисовчанин - ехал в сторону Борисова. У деревни Пересады мужчина совершил наезд на 63-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался на месте ДТП", - проинформировали в управлении ГАИ.

Как отметили в Госавтоинспекции, велосипед был оборудован световозвращающими элементами. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.-0-