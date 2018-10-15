В Березовке микроавтобус возле перехода сбил велосипедиста

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе микроавтобус сбил велосипедиста рядом с пешеходным переходом. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 13 октября в городе Березовка. Водитель "Мерседеса" с улицы Корзюка поворачивал на улицу Ленина.
Неожиданно в нескольких метрах от машины появился велосипедист. Пожилой мужчина решил пересечь дорогу вблизи пешеходного перехода, при этом не спешивался. Избежать наезда не удалось. 64-летний велосипедист в тяжелом состоянии госпитализирован.-0-
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