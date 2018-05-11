Верховный суд приговорил обвиняемого в убийстве в 2009 году жительницы Могилева к 21 году лишения свободы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд приговорил Юрия Иванова, обвиняемого в убийстве в 2009 году жительницы Могилева Светланы Поддубской, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, тайном похищении имущества, покушении на умышленное уничтожение имущества общеопасным способом в особо крупном размере, хищении паспорта. При этом обвиняемый освобожден от отбывания наказания за кражу имущества и хищение паспорта за истечением срока давности этих преступлений.

Гражданские иски потерпевших - отца и сына убитой - о взыскании с обвиняемого морального вреда удовлетворены. В пользу родственников взыскано по Br150 тыс. каждому.

Приговор в апелляционном порядке обжалованию и опротестованию не подлежит.

Как следует из предъявленного обвинения, мужчина в феврале 2009 года в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой во время ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес ей не менее 41 удара ножом по разным частям тела, причинив ей тяжкие телесные повреждения в виде множественных проникающих колото-резаных ран. При этом он осознавал, что своими действиями причиняет женщине особые страдания. Это привело к ее смерти на месте происшествия от сильной кровопотери. Из дома он украл личные вещи женщины, в том числе телефон, золотое кольцо, сережки, деньги, паспорт.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый включил конфорки газовой плиты, в результате чего помещение наполнилось газом, что могло привести к возгоранию газовоздушной смеси, а в последующем к взрыву дома. Эти последствия не наступили по той причине, что аварийная служба предотвратила утечку газа, а помещение было проветрено.

Обвиняемый виновным себя не признал, он неоднократно заявлял о психологическом давлении на него со стороны правоохранительных органов. Однако эти заявления не нашли подтверждения. Вина мужчины во всех преступлениях, которые ему вменяются, полностью подтверждается материалами уголовного дела, в том числе написанной им в добровольном порядке явкой с повинной, а также разговорами с сокамерниками и оперативными работниками о своей причастности к убийству Поддубской.

После задержания в качестве подозреваемого в совершении преступления Иванов заявил о своей причастности к убийству. В явке с повинной он указал, что вечером 3 февраля 2009 года, предварительно созвонившись с женщиной и договорившись с ней о встрече, пришел к Светлане домой, где и произошла ссора. Находясь в спальне на втором этаже, он нанес ей удары, после чего привел себя в порядок, помыл руки и нож от крови, оделся и ушел из дома через запасной выход, забрав с собой орудие преступления - нож, а также похитив личные вещи. Нож мужчина выбросил в центре города, позже его нашли.

Более того, в беседе с сокамерником в ИВС в 2009 году он сообщал о некоторых обстоятельствах убийства, велась запись этого разговора. По заключению генетической экспертизы, в ногтевом содержимом погибшей обнаружено ДНК обвиняемого. Также была проведена экспертиза смывов с поверхности мойки на кухне. Выяснилось, что биологический материал образован смесью крови обвиняемого и убитой. В 2009 году, когда было совершено убийство, экспертные возможности не позволяли провести ДНК-исследования обнаруженного материала из-за малого его количества. Однако через 8 лет такие возможности появились. При этом марля с образцом хранилась в надлежащих условиях, и биологический материал сохранился.

Во время расследования уголовного дела из распечатки телефонных соединений убитой стало известно, что 3 февраля одним из последних, с кем она общалась, был Иванов. В связи с этим его и вызвали в РУВД, где первоначально задали вопросы общего характера, в том числе знакома ли ему Поддубская. Затем мужчине предложили пройти исследование на полиграфе, он согласился. Результаты показали, что ему известны обстоятельства убийства и он может быть к нему причастен.

По делу было проведено множество экспертиз. Результаты некоторых из них опровергают показания обвиняемого. Например, из заключения судебно-медицинского эксперта следует, что женщина на момент смерти была трезва. Это опровергает показания обвиняемого, который заявлял, что Светлана в тот вечер употребляла спиртные напитки вместе с ним.

Алиби на момент наступления смерти женщины у обвиняемого нет.

В соответствии с заключением экспертной комиссии, Иванов каким-либо психическим заболеванием, слабоумием, временным расстройством или другим болезненным состоянием психики не страдает. На момент совершения инкриминируемых преступлений он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В 2010 году по этому уголовному делу Могилевский областной суд вынес оправдательный приговор, который был оставлен Верховным судом без изменений. С таким приговором не согласились родственники убитой, ее отец дошел до главы государства. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами расследование дела было возобновлено в 2017 году. Верховный суд Беларуси приступил к его рассмотрению 27 марта.-0-