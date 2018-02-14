Верховный суд проверит обоснованность приговора по делу авторов, обвиняемых в разжигании национальной розни

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд проверит законность и обоснованность приговора по делу авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

"В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года", - информировали в пресс-службе.

О дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным судом будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, Минский городской суд признал Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. На основании ч.3 ст.130 УК Беларуси каждому из них назначено 5 лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на 3 года.

Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-