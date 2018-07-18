18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчанин совершил серию поджогов хозпостроек, сообщила БЕЛТА официальный представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз (УГКСЭ) по Витебской области Анна Барышникова.

В областном центре 16 июля в результате осмотра места пожара по ул. 2-я Азина возле дома пенсионерки в сарае размером 2х2 м экспертом Витебского межрайонного отдела ГКСЭ были изъяты следы обуви. Правоохранители установили личность возможно причастного к совершению поджога. Молодой человек 1995 года рождения признался, что за месяц совершил еще три подобных правонарушения.

"Эксперты установили, что подошва обуви подозреваемого по рисунку протектора совпала со следами обуви, изъятыми с места происшествия. УГКСЭ по Витебской области также предстоит провести пожарно-технические экспертизы по всем фактам схожих пожаров и установить причины их возникновения", - рассказала Анна Барышникова.

В отношении 22-летнего витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК.-0-