Витебская компания по трудоустройству оштрафована за объявление на доме

18 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области оштрафовал частное предприятие из областного центра за размещенное на одном из городских домов объявление о трудоустройстве, не согласованное с МВД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе суда.

Предприятие осуществляет деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси. В феврале 2018 года сотрудники ОВД Администрации Первомайского района Витебска обнаружили на одном из домов объявление с предложением трудоустройства на территории России. В нем отсутствовали сведения о наименовании юрлица, номере, дате выдачи и сроке действия лицензии МВД Беларуси, что является нарушением правил и условий осуществления этого вида деятельности. Во время судебного заседания директор общества с ограниченной ответственностью признал вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП Беларуси.

С учетом того, что юридическое лицо впервые совершило правонарушение, степени его вины, а также характера нарушения и сопутствующих обстоятельств, суд наложил на предприятие административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин, что составляет Br245.

Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-